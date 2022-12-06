كشفت شركة بوبا العربية (Bupa)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال خدمة العملاء، بفروع الشركة بمدينة جدة.

وأوضحت الشركة أن المُسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مساعد أول مركز الاتصال.

(Sr. Associate – Call Center)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، تقنية المعلومات أو الأعمال أو التسويق أو الرعاية الصحية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات ممتازة في التواصل.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وللتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي عبر الموقع.