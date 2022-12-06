كشفت شركة بوبا العربية (Bupa)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال خدمة العملاء، بفروع الشركة بمدينة جدة.
وأوضحت الشركة أن المُسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مساعد أول مركز الاتصال.
(Sr. Associate – Call Center)
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، تقنية المعلومات أو الأعمال أو التسويق أو الرعاية الصحية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات ممتازة في التواصل.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
وللتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي عبر الموقع.
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