بالفيديو.. لحظة إنقاذ أب لطفلته من بين مخالب ذئب

وثقت كاميرا المراقبة بمنزل عائلة أرييل إلياهو في لوس أنجلوس مشاهد مروعة، حيث تعرضت طفلة لهجوم ذئب بري عند مدخل المنزل.

وكشف الفيديو، لحظة نزول الأب من السيارة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري من نوع القيوط.

وهرع الأب إلى طفلته عندما سمع صراخها، بينما كان الذئب يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذي فر بعيدا.

وأوضح أرييل إلياهو، والد الطفلة الصغيرة: “سمعتها تصرخ وتبكي وظننت أنها سقطت ورأيت الذئب هناك مما زاد هلعي”، وبعد أن أمسك أرييل بابنته وألقى بزجاجة ماء على ذئب البراري، ركضت والدة الطفلة من الباب الأمامي.

وذكرت الأم شيرا إلياهو: “رأيت سروالها ملطخا بالدماء، ثم خلعته ولاحظت وجود خدوش في ساقها”، مضيفة إنه تم نقل الفتاة إلى غرفة الطوارئ على وجه السرعة بعد إصابتها بجروح لا تهدد حياتها بما في ذلك جرح عميق في ساقها.