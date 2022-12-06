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الثلاثاء6 ديسمبر

بالفيديو.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم وعدد من المحافظات

منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم وعدد من المحافظات
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هطلت اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، حيث شملت مدينة بريدة وعدد من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط أمطار الخير على منطقة القصيم، وسمع في المقطع شخص يقول :” ماشاء الله تبارك الله.. اللهم صيبًا نافع.”

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأخطار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة حرصا على سلامتهم.

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