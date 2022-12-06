أوضح الشيخ راشد المطوع حكم نسيان بعض تكبيرات الانتقال خلال الصلاة.

وقال المطوع :” جميع التكبيرات من الموجبات إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن عن الصحيح من أركان الصلاة أما بقية التكبيرات كتكبيرات الانتقال فهي من الواجبات”.

وأضاف ” الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا أثناء الصلاة فلابد أن يأتي به المصلى، خلافا للواجب فمن تركه سهوا أو نسيانا فإنه يسقط ويتحتم للمصلي أن يسجد للسهو في أواخر صلاته “.