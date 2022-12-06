أفاد علماء يابانيون، بأن الكافيين يمنح عدائي المسافات القصيرة ميزة ملحوظة في سباق 100 متر.

وأكدت مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise، أن أي تفوق مهما كان صغيرا، يمكن أن يحول الرياضي من مجرد منافس إلى بطل.

ويُشار إلى أن الملايين من البشر يستخدمون الكافيين في حياتهم اليومية، وليس الرياضيون فقط، وذلك من أجل تحسين أدائهم في العمل.

وقام فريق علمي من اليابان بدراسة تأثير الكافيين في نتائج منافسات الـ100 متر، التي تعتبر أكثر ألعاب القوى إثارة وشهرة، ومن أجل ذلك درسوا حالة 13 رياضيا من الذكور، لتحديد الوقت الذي يصل فيه تركيز الكافيين في دم كل منهم إلى أعلى مستوى.

وجرى العداؤون مسافة 100 متر مرتين- بعد حصولهم على الكافيين ومشروب وهمي، دون أن يعلموا بذلك لتجنب تأثير العامل النفسي في النتائج.

والجدير بالذكر أن هذا الاكتشاف يساعد في المستقبل على تحسين نتائج الرياضيين الذين يتناولون الكافيين قبل بداية السباق بفترة قصيرة.