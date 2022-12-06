أزاحت مرسيدس، الستار عن سيارة عائلية مميزة مخصصة لعشاق السفر والرحلات، يمكن تحويلها لمنزل متنقل صغير؛ حيث جاءت سيارة Marco Polo بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و49 سنتيمترا، ومجهّز بشبابيك مزودة بميزة التعتيم الإلكتروني لتوفير خصوصية وراحة للركاب أثناء الرحلات.

ويعد أكثر ما يميز هذه السيارة هو مقصورتها المزودة بثلاثة صفوف للمقاعد التي يمكن طيها بسهولة لتوفير مساحة داخلية كبيرة ووضع فراش للنوم بمقاس (2/1.5) م، فضلا عن تجهيز المقصورة بطاولات صغيرة يمكن استعمالها لتناول الطعام أو القراءة والكتابة واستعمال الحاسب.

وارتفع سقف السيارة وتظهر منه خيمة صغيرة لتوفر مساحة إضافية في المقصورة، كما زودت المقصورة بموقد صغير لتحضير الطعام، وثلاجة صغيرة، ومغسلة مجهزة بخزان مياه صغير.

وستحصل نسخها على محركات كهربائية، وبطاريات تكفي لقطع 300 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، كما ستجهّز هذه السيارات بوضعيات قيادة متنوعة تتناسب مع التتقل على مختلف الطرقات.