قامت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك برفع دعوى مضادة على موديرنا في محكمة بوسطن الاتحادية الاثنين بسبب براءات اختراع متعلقة بلقاحيهما المتنافسين لكوفيد-19.

ويشار إلى أن موديرنا قد رفعت دعوى قضائية على فايزر في أغسطس، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت موديرنا إنها توصلت إليها قبل جائحة كوفيد-19.

ورفعت أيضًا موديرنا دعوى قضائية ذات صلة على فايزر وبيونتك في ألمانيا، وتدخل الشركات الثلاث في نزاعات على براءات اختراع في الولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن اللقاحات.

يُذكر أن لقاح فايزر حقق أكثر من 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بينما باعت موديرنا، ومقرها ماساتشوستس، أكثر من 13.5 مليار دولار من لقاحها في الفترة نفسها.