يواجه منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، نظيره سويسرا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام سويسرا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – بيبي – روبن دياش – جواو كانسيلو

خط الوسط: أوتافيو – روبن نيفيش – برناردو سيلفا

خط الهجوم:جواو فيليكس – كريسيتانو رونالدو – برونو فيرنانديش

يُذكر أن المنتخب البرتغالي نجح بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته، بينما احتل منتخب سويسرا المركز الثاني في مجموعته.