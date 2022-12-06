أكدت دراسة علمية أن إضافة عنصر المغنيسيوم في مياه الشرب تساعد مرضى السُكري على تحسين مستوى التحكم في نسبة السُكر بالدم، وتلعب دورًا رئيسًا في تنظيم عمل الأنسولين داخل الخلايا.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن إضافة المغنسيوم للمياه تساهم أيضاً في خفض مضاعفات السُكر على المدى الطويل.

وأضافت عنصر المغنيسيوم إلى مياه التحلية لمعرفة مدى تأثيره على معدل مقاومة الأنسولين ومؤشرات السكر، وذلك بالتطبيق على 230 مريض سُكري، بعد أن قُسموا إلى ثلاث مجموعات.

وكشفت أثر التحسن الكبير الذي طرأ على المجموعة التي تناولت كمية كافية وعالية من المغنيسيوم، مقارنة بالتي تناولت مياها خالية منه، وهو ما يتطابق مع الدراسات الأوروبية والأمريكية السابقة.