كشفت تقارير صحفية عن وقوع انفجار في محطة لضخ المياه في شرق العاصمة اليابانية.

وأفادت التقارير ذاتها بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت موسكو) في منطقة يودوجاوا بطوكيو.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة رجل بجروح خطيرة نقل بعدها إلى المستشفى ولكنه توفي في وقت لاحق، بالإضافة إلى موظف آخر محاصر في بئر الصرف الصحي، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

والجدير بالذكر أنه لم ترد بعد أي معلومات عن أسباب وملابسات الحادث ولا عن الأضرار المادية التي نجمت عنه.