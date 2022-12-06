أعلنت الشركة السعودية العالمية للخدمات الأمنية (سيركو) فتح باب التوظيف للوظائف الأمنية والإدارية بالرياض
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- مشرف أمن:
– رواتب تبدأ من (5,500 ريال).
– راحة أسبوعية.
– تأمينات اجتماعية.
– اجازات سنوية.
– حوافز للمتميزين.
2- حارس أمن:
– رواتب تبدأ من (4,500 ريال).
– راحة أسبوعية.
– تأمينات اجتماعية.
– اجازات سنوية.
– حوافز للمتميزين.
3- مساعد إداري (كود 101):
– سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم فأعلى في نفس التخصص.
4- محاسب رواتب (كود 102):
– سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم فأعلى في نفس التخصص.
5- أخصائي موارد بشرية (كود 103):
– سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم فأعلى في نفس التخصص
َوأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا وذلك من خلال المواقع
1- الوظائف الأمنية: هنا
2- الوظائف الإدارية: هنا
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