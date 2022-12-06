أعلنت الشركة السعودية العالمية للخدمات الأمنية (سيركو) فتح باب التوظيف للوظائف الأمنية والإدارية بالرياض

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- مشرف أمن:

– رواتب تبدأ من (5,500 ريال).

– راحة أسبوعية.

– تأمينات اجتماعية.

– اجازات سنوية.

– حوافز للمتميزين.

2- حارس أمن:

– رواتب تبدأ من (4,500 ريال).

– راحة أسبوعية.

– تأمينات اجتماعية.

– اجازات سنوية.

– حوافز للمتميزين.

3- مساعد إداري (كود 101):

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم فأعلى في نفس التخصص.

4- محاسب رواتب (كود 102):

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم فأعلى في نفس التخصص.

5- أخصائي موارد بشرية (كود 103):

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم فأعلى في نفس التخصص

َوأشارت إلى أن التقديم متاحا حاليا وذلك من خلال المواقع

1- الوظائف الأمنية: هنا

2- الوظائف الإدارية: هنا