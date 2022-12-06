كشفت شركة أرامكو للتجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “محلل الرقابة الداخلية”، بينما المؤهل التعليمي: غير محدد، فيما تخصصات: مراقبة المخاطر، الرقابة الداخلية، ومكان العمل: الظهران.

وأشارت شركة أرامكو للتجارة، إلة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على موقع الشركة