أفاد محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، بأن النيران اشتعلت في خزان نفط بالقرب من مطار كورسك؛ نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار، ولم يصب أحد بأذى نتيجة ذلك.

وقال المحافظ: “نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة مطار كورسك، اشتعلت النيران في خزان للنفط. ”

وأضاف:” لم تقع إصابا، تجري السيطرة على الحريق وتعمل كل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث”.

يُذكر أن يوم أمس أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مطارات عسكرية روسية في مقاطعتي ساراتوف وريازان بواسطة طائرات بدون طيار سوفيتية الصنع.