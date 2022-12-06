كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات إصدار الرخصة الإنشائية (البناء أو التسوير) عبر منصة “بلدي”، مؤكدة أنه يمكن إصدارها في غضون دقائق معدودة.

وطالبت الوزارة الراغبين في استصدار الرخصة الدخول على منصة “بلدي”، ثم اختيار نوع الرخصة (رخصة إنشائية – رخصة تسوير)، ثم تحديد المالك ومقدم الطلب.

وأوضحت أنه بعد ذلك يتم اختيار القرار المساحي المراد استخراج رخصة البناء أو التسوير عليه؛ ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي، ثم سداد الرسوم، وبعدها يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.