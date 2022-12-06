أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عن توفر وظيفة قانونية شاغرة (لا تشترط الخبرة) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أخصائي قانوني مساعد، وفقاً للشروط التالية

1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها من تخصص مشابه.

2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.

3- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.

4- اجتياز المقابلة الشخصية .

5- اجتياز الاختبارات التي قد تحددها الجهة

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13، من خلال الموقع