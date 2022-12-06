أقدم نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، على زيارة مقر إقامة بعثة المنتخب المغربي في قطر، قبل مواجهة “أسود الأطلس” وإسبانيا المقررة مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال “قطر 2022”.

وظهر مبابي في مقطع فيديو إلى جانب زميله في نادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، في مقر إقامة منتخب المغرب، قبل أن يتوقف اللاعبان لالتقاط صورة، بناء على طلب الجماهير.

ووقف مبابي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز على بولندا في دور الستة عشر من مونديال قطر، بإحرازه هدفين من أصل ثلاثة، إلى جانب حكيمي وقد وضع يده على كتفه.

وجاءت زيارة مبابي لمقر منتخب المغرب، لدعم صديقه المقرب حكيمي، حيث تجمعهما علاقة وطيدة، ومنذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

ومن الجدير بالذكر، أنه تقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الإسباني، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.