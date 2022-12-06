شدد الإخصائي والمعالج النفسي، الدكتور أسامة الجامع، على ضرورة تقبل وجود المشاعر السلبية التي قد يشعر بها الشخص أحيانًا وعدم تجاهلها أو رفضها، لافتًا أنها ليست دليلًا على الضعف،

وقال ” الجامع “عبر حسابه الشخصي على تويتر:” إنه لا بأس من أن يشعر الشخص بمشاعر سلبية، ومن الخطأ تجنبها أو تجاهلها، خذ مثالًا الحزن، لا أحد مهما كان قويًا لا تمر عليه لحظات الحزن.”

وأضاف:” احترم تلك المشاعر، واعترف بها، وراقبها، وتقبل وجودها بدل أن تتضايق منها أو تحكم على نفسك بالضعف لوجودها وهذا مما يزيد من حالتك سوءًا.”

كما أنه حذّر من ترديد كلمات تزيد من حالة الشخص سوءًا مثل “يا ليتني”، فالكلمات الداخلية تولد المزيد من المشاعر السلبية الإضافية لدى الشخص.