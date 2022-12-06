أوضح أطباء فوائد الاغتسال بالماء البارد، والتي تتضمن تحفيز نشاط الخصوبة لدى الرجال لأن الاستحمام بالماء البارد يزيد فعلاً من إنتاج هرمون تستوستيرون لدى الرجال.

وتشمل زيادة مستويات هرمون تستوستيرون، وهو هرمون الذكورة لتعزيز الرغبة ورفع مستوى الطاقة وتنشيط نمو العضلات والعظام، وتنشيط عضلة القلب وتقويته، كما يقلل من الألم لأنه يساعد الجسم على إطلاق هرمون الأندورفين القاتل للألم.

ويحسن المزاج وينشط الأعصاب الحسية في الدماغ ويخفف مستوى التوتر النفسي ، وتخفيف حدة الشعور بالاكتئاب، عبر زيادة إنتاج عدد من المركبات الكيميائية في الجسم والدماغ، فيما ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال، إلى جانب زيادة نشاط الغدة الدرقية التي تساعد في سرعة عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة البديلة المستنزفة في النشاط مما يؤخر ظاهرة التعب والشعور به.