تعد شركة مرسيدس من أقدم وأشهر شركات صناعة السيارات، وأنتجت مرسيدس الكثير من إصدارات السيارات التي تناسب جميع فئات المجتمع، بالإضافة الي احتوائها علي الكثير من المميزات التي تساعد علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة واطلقوا عليها اسم الزلموكة، حيث اشتهرت مرسيدس E200 موديل 1990 بفضل تصميمها المتميز وهيكلها القوي.

وتستمد سيارة مرسيدس E200 موديل 1990 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون البني .

وتتميز السيارة بزجاج خلفي كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة، والحرارة ، والوقود، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وأزرعه علي جانبي مقود الحركة لتشغيل وإيقاف الإشارات والأضواء ومساحات الزجاج.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مرايات جانبية بلون السيارة يمكن التحكم في إعادة ضبطها بشكل كهربائي، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة ويوجد علية جلد باللون الأسود.