أكد المستشار الثقافي الدكتور زياد الدريس أن الأولوية للغة العربية ولا حاجة لاستخدام اللغة الأجنبية في الجامعات والقطاعات بلا مبرر وأن تكون شرطا للقبول، وذلك على هامش الجلسة الأولى للواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الاستراتيجية .

وقال الدريس :” بعض القطاعات تحتاج أن يكون موظفوها يجيدون اللغة الانجليزية لكن كذلك هناك بعض القطاعات تشترط اللغة الانجليزية بلا مبرر أو هدف”.

وأضاف ” أظن إن كان هناك حاجة للغة الإنجليزية فهنا من حق القطاع أو الشركة تشترطها، ولكن ليس من حقها أن تشترطها دون حاجة إليها “.

وتابع” محاور جلسات المؤتمر متنوعة وإثرائية لمعالجة قصور استخدام اللغة العربية في المنظمات الدولية وفي المجتمعات العربية والإسلامية”.

فيديو | المستشار الثقافي د. زياد الدريس: "الأولوية للغة العربية".. ولا حاجة لاستخدام اللغة الأجنبية في الجامعات والقطاعات بلا مبرر وأن تكون شرطا للقبول #اللغة_العربية_في_المنظمات_الدولية#الإخبارية pic.twitter.com/3fiQHU6G2t — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2022