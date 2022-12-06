سخر مسلي آل معمر، رئيس نادى النصر من أحد القرارات السابقة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، والتي تفيد بتغريم ناديه بسبب ترديد الجماهير لأهزوجة “وينه، كسرنا عينه” في مباراة النصر أمام الشباب بدوري روشن للمحترفين.

ويُشار إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قررت في وقت سابق تغريم النصر مبلغ 92,500 ريال لاستخدام جماهيره هتافات مسيئة لخالد البلطان رئيس الشباب.

وشارك رئيس النصر مقطع فيديو لقائد مشجعي منتخب البرازيل “تومير سافويا” بحسابه الشخصي على “تويتر” وهو يردد الأهزوجة ذاتها وكتب عليها قائلا “وينه كسرنا عينه، أهزوجه ظريفة، أصبح العالم يتناقلها، من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟”.

يُذكر أن جماهير الأخضر، قامت بترديد عبارة “ميسي وينه.. كسرنا عينه” بعد فوز المنتخب الوطني التاريخي بنتيجة (2/1) على منتخب الأرجنتين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم الجارية بقطر.