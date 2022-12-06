كشفت شركة تمكين للموارد البشرية،عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مساعد إداري تنفيذي.

‏(Executive Administrative Assistant)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– شهادة الثانوية العامة أو دبلوم متوسط ​​مع خبرة عمل إدارية لا تقل عن 3 سنوات.

– يفضل درجة البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات صلة (لا يشترط الخبرة).

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، وغيرها.

وللتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات

عبر موقع (LinkedIn) .