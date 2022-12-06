كشفت شركة تمكين للموارد البشرية،عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، بمقر الشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مساعد إداري تنفيذي.
(Executive Administrative Assistant)
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– شهادة الثانوية العامة أو دبلوم متوسط مع خبرة عمل إدارية لا تقل عن 3 سنوات.
– يفضل درجة البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات صلة (لا يشترط الخبرة).
– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، وغيرها.
وللتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي والمتطلبات
عبر موقع (LinkedIn) .
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