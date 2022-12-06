وثقت لقطات مصورة لحظة اصطدام طائرة بخط كهرباء عالي الجهد وانفجارها.

وسمع خلال المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع الكلمات الأخيرة لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تقوم بتصوير نفسها في قمرة القيادة في الطائرة.

وأوضح الفيديو اصطدام الطائرة بكابل الجهد العالي، ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الأرض، بعدما تحولت إلى كرة نارية في تركيا.

وكان الفتاة تشارك آخر لحظات حياتها على الإنترنت، قبل لحظات من تحطم الطائرة وسرعان ما تم العثور على حطام الطائرة المتفحم على أرض خالية في عثمان غازي بمقاطعة بورصة.