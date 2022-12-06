تحظى المطربة المصرية نانسى عجرم بحالة من النشاط الفنى فى الفترة الحالية حيث أنها تحيى عدد من الحفلات الغنائية فى الدول العربية بمناسبة رأس السنة.

ويُشار إلى أن نانسى عجرم ستبدأ أولى حفلاتها فى المملكة حيث تحيي غدًا الأربعاء حفلاً ضمن فعاليات موسم الرياض والتى يشاركها فيه المطرب وائل كفوري.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلاتها التى من المقرر أن تقدمها فى عدد من الدول العربية حيث تحيى نانسي عجرم ثانى حفلاتها يوم الاثنين 12 ديسمبر الحالى، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ضمن موسم الحفلات هناك.

والجدير بالذكر أن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، أعلنت عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان وائل كفوري، المرتقب غدًا، ضمن فعاليات موسم الرياض .