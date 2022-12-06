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الثلاثاء6 ديسمبر

الترخيص لـ 11 منتجاً رقمياً لتطوير الخدمات بـ8 منصات حكومية

منذ 25 ثانية
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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية الترخيص لـ 11 منتجاً رقمياً لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ 8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.

وأضافت أنها أصدرت الحزمة الثانية من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لشركتين، هما: “شركة تحكم التقنية المحدودة”، و”الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار”.

وضمت التراخيص المنصات والمنتجات التالية: “السجل العقاري” للشركة الوطنية الخدمات التسجيل العيني للعقار، و”نافذ” و”الاعتماد المهني” و”علامة التمور السعودية” لشركة تكامل و “التحقق من السمات الحيوية (سمتي)” و “التحقق من رقم جوال المستفيد” و”النفاذ الوطني الموحد (نقاد) ” لشركتي علم وتحكم التقنية و ” التحقق من خط الاتصال الأرضي” لشركة تحكم التقنية.

يذكر أن تلك المنتجات والخدمات تتبع 5 جهات حكومية وهي وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

 

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