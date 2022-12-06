تفاعل الناقد الرياضي صالح الطريقي، مع تغريدة لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق، كان قد تحدث فيها عن النوايا الطيبة.

وكان النفيعي غرد بقول مقتبس عن مصطفى محمود: ” لا شيء يعادل النية الطيبة، إفعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشائون”.

ورد الطريقي على تغريدة النفيعي قائلا: “حتى الكوارث ترتكب بنوايا طيبة، فالطغاة أردوا جعل العالم أفضل، لهذا العقلاء لا يعنيهم هل كانت نوايا هتلر طيبة أم كانت شريرة، بل يعنيهم نتائج ما فعله، وهل حقق مصالح ألمانيا أم دمرها؟”.

وأضاف:”أخيرا، ما الذي استفاده محبي الأهلي من نواياك الطيبة سوى هبوط فريقهم للدرجة الأدنى؟”.

يذكر أن النفيعي استقال من منصبه بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجاري نتيجة هبوط الأهلي في دوري يلو.