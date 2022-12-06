ظهر “اليوتيوبر” الجزائري سعيد مانوني في مقطع فيديو بعد تعرضه لهجوم من صامويل إيتو قال إنه موجود بأحد مراكز الشرطة، تحدث فيه عن تفاصيل ما وقع في “استاد 974” المونديالي بالدوحة أمس الاثنين.

وقال اليوتيوبر الجزائري، أنه تشابك مع صامويل إيتو وشخص كان برفقته، مؤكدا أن صامويل إيتو حطم كاميرته الخاصة، بعد أن قام بتصويره وسأله عن الحكم باكاري غاساما.

وروى الشاب تفاصيل الحادثة، بعد أن سأل رئيس الاتحاد الكاميروني، عن ملابسات المباراة التي جرت بين الجزائر والكاميرون في إطار تصفيات كأس العالم والاتهامات للحكم غاساما، بالانحياز فيها للجانب الكاميروني.

واستعرض مأموني الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب، كما أظهر كاميرته المُحطمة.

وأوضح اليوتيوبر الجزائري، أن القضية قيد التحقيق من طرف الشرطة القطرية، في انتظار مستجدات جديدة حول القضية.