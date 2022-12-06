حرص المواطن محمد الأشيقر على التواجد في حفل تكريم زوجته المتوفاة واستلم شهادتها نيابة عنها.

وذكر أن زوجته كانت حريصة على الحصول على درجة الماجستير رغم مرضها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن زوجته كانت تخطط لحضور حفل التخرج لكنها توفيت، وذهب للحفل نيابة عنها، مؤكدا أن زوجته كانت تستحق التكريم، مؤكدا أن زوجته كانت زوجة مثالية للغاية.

ولفت إلى أنه كان يخشى ألا يذكروا اسمها في حفل التكريم، لكن تم ذكر اسمها في التكريم وحينها شعر بسعادة كبيرة.