علقت مشجعة عراقية موجودة في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022، على أنباء تعاقد النصر مع البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وقالت المشجعة في تصريحات تلفزيونية: “كريستيانو له الفخر يلعب في السعودية”، مشيرة إلى أن الأندية السعودية كالهلال والنصر من أحسن الفرق وممكن توصل للعالمية.

وفي سياق آخر أكدت المشجعة ذاتها أن فوز المنتخب الوطني على الأرجنتين 2-1، في المونديال هو إنجاز في حد ذاته.

وكان خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية صرح قائلا: “كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب”.

وأضاف: “رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيراً ونهائيا”.