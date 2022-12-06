كشفت المغنية خديجة معاذ، اليوم الثلاثاء، عن ميولها الكروية، موضحة أنها مشجعة لنادي النصر.
وأشادت معاذ بمستوى الأخضر في كأس العالم 2022، قائلة: “رفعوا رؤوسنا تعبوا واجتهدوا ولعبوا”، موجهة لهم الشكر.
يذكر أن خديجة معاذ قدمت عديداً من الأعمال الغنائية، خاصةً الطربية، وشاركت في حفلاتٍ عدة خلال موسمَي الرياض وجدة.
الفنانة خديجة معاذ تعلن عن ميولها الكروية أنا مشجعة لنادي #النصر#حياكم#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/WPzdl2vQpe
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2022
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