كشفت المغنية خديجة معاذ، اليوم الثلاثاء، عن ميولها الكروية، موضحة أنها مشجعة لنادي النصر.

وأشادت معاذ بمستوى الأخضر في كأس العالم 2022، قائلة: “رفعوا رؤوسنا تعبوا واجتهدوا ولعبوا”، موجهة لهم الشكر.

يذكر أن خديجة معاذ قدمت عديداً من الأعمال الغنائية، خاصةً الطربية، وشاركت في حفلاتٍ عدة خلال موسمَي الرياض وجدة.