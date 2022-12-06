وجه مشجع قطري، رسالة إلى الجماهير السعودية، مناشدا إياهم بالتشجيع والتواجد في قطر، مؤكدا أنهم من أكثر الجماهير التي تركت أجواء رائعة في قطر.

وقال المشجع القطري في رسالته على الهواء مباشرة: “تعالوا وارجعوا المونديال بدونكم هدوء”، مضيفا: “الجمهور السعودي يسوون أجواء مو طبيعية”.

وأشار إلى أن السعوديين تركوا بصمة للتاريخ في كأس العالم بالفوز على ميسي ورفاقه بنتيجة 2-1.