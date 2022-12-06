نبهت مدينة الملك سعود الطبية بالأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالاسترواح الهوائي الصدري.

وذكرت أن الأسباب تتمثل في السقوط من مكان عالي، والتعرض لحادث سيارة أو قد يكون سببها يكون مرتبطا بالإصابة بجرح نافذ أو طعنة في القفص الصدري أو التعرض الطلق ناري في منطقة.

وأضافت أن الأعراض تتمثل في ضيق في التنفس، وألم مفاجئ حاد على جانب واحد من الصدر، وقد يكون مصاحبا بأعراض أخرى كألم حاد في منطقة الصدر أو الكتف.

وبينت أن هناك عدة خيارات علاجية منها الجراحية أو غير الجراحية، ويمكن الاكتفاء بمتابعة حالة المريض فقط دون أي تدخل دوائي أو جراحي في الاستراوح الذي يكون بكمية صغيرة دون وجود أعراض، ويُنصح في حال المتابعة عدم القيام بأي مجهود بدني أو أداء رياضات مرهقة لحين التأكد من الشفاء.