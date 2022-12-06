كشف عبدالله عسيري، تفاصيل الحادث المؤلم الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل خزان مياه بسبب الاختناق.

ولفت إلى أن تجمع للمياه بحدود المتر في الخزان فقام أخيه بالنزول لتشغيله، لكنه اختنق في الخزان الذي بلغ طوله 6 أمتار فحاول لإنقاذ شقيقه لكنه فشل، وذلك بحسب ما ذكره في قناة يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن ابن عمه حاول إنقاذ شقيقه ووالده لكنها أيضا فشل، فجاء عمه وكرر المحاولة إلا أن جميعهم اختنقوا داخل الخزان بسبب المحرك الذي أطلق انبعاثات تسببت في وفاتهم جميعا.