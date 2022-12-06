التقطت كاميرات ملعب المدينة التعليمية فرحة الجماهير المغربية العربية بالفوز والتأهل التاريخي لربع نهائي كأس العالم 2022 ، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، لكنهما انتهيا بالتعادل السلبي أيضا ليتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية، والتي ابتسم الحظ فيها لمنتخب المغرب بنتيجة 3-0.

يذكر أن منتخب المغرب سيكون على موعد مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، آخر مباراة في دور الـ16، والتي ستُلعب مساء الثلاثاء.