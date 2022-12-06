طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم (102) وظيفة شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة مجالات.
وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية هي:
1 – أخصائي دعم الأعمال
2 – مدير السياسات والتنظيم
3 – مدير اتصالات أول
4 – مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
5 – مدير العلامة التجارية – الألعاب
6 – مدير مراقبة تكلفة المشروع
7 – محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
8 – مدير مخاطر السوق والائتمان
9 – مدير أول مشروع الجيل
10 – مدير الإستراتيجية والعمليات
11 – مدير العقد
12 – قائد العقد
13 – مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
14 – محلل بيانات أول
15 – قائد حافظة البيانات
16 – محلل إستراتيجي
17 – قائد الاستراتيجية
18 – تكامل البرامج واختصاصي الأداء
19 – وغيرها
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