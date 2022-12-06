طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم (102) وظيفة شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة مجالات.

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية هي:

1 – أخصائي دعم الأعمال

2 – مدير السياسات والتنظيم

3 – مدير اتصالات أول

4 – مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة

5 – مدير العلامة التجارية – الألعاب

6 – مدير مراقبة تكلفة المشروع

7 – محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر

8 – مدير مخاطر السوق والائتمان

9 – مدير أول مشروع الجيل

10 – مدير الإستراتيجية والعمليات

11 – مدير العقد

12 – قائد العقد

13 – مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم

14 – محلل بيانات أول

15 – قائد حافظة البيانات

16 – محلل إستراتيجي

17 – قائد الاستراتيجية

18 – تكامل البرامج واختصاصي الأداء

19 – وغيرها

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية عبر رابط التقديم

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