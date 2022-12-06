أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة عسير، حيث تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر بأحد الجوامع.

وأضاف أنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، كما جرى رصد وضبط مقيم من الجنسية السورية قامت بالتسول بشكل مباشر من أحد الجوامع.

كما تم رصد وضبط مقيمتين من الجنسية اليمنية قامتا بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.