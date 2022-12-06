لم يتمالك فريق عمل قناة العربية خلف الكاميرات نفسهم فرحا بفوز المغرب على إسبانيا اليوم الثلاثاء في دور الـ 16 بكأس العالم.
وبينما كانت مذيعة العربية ريم بوقمرة على الهواء تتحدث إلى ضيوفها، خرج صوت تشجيع فريق القناة على الهواء.
وقاطعت بوقمرة حديثها حول موضوع الحلقة قائلة لضيوفها: “إن كنتم تستمعون للهتافات ففريقنا يتابع مباراة المغرب ويبدو أنهم تأهلوا ألف مبروك”.
يذكر أن المغرب أصبح أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.
حبيت اللقطة وفرحة فريق العمل بالعربية وفرحتك @rimbougamra1 طغت على الموضوع والشاشة والضيوف والمشاهدين ، الله يفرحك دوم ريوم 🤍
وفرحة الشعوب العربية بفوز المغرب ووصوله الى الربع النهائي
الف مبروك وشكراً لكم فرحتم العرب
🇲🇦🙏🏻@rimbougamra1 🌹 pic.twitter.com/FbgKmb34ct
— shirin sabri (@1shsabri) December 6, 2022
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