هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أعضاء المنتخب المغربي بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبهم على إسبانيا.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس، تحدث هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب، الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال المنافسة.

وأشاد الملك محمد السادس بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين حققوا تطلعات الجمهور المغربي الواسع والشجاع الذي يساندهم في المغرب وقطر وجميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على المسار في هذه المسابقة لمواصلة تكريم كرة القدم الوطنية ورفع علم المملكة عالياً.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في سابع مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.