أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان المحظورات الشرعية للبيع بالتقسيط لتجنب الربا.

وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى”: “يجب أن يكون صاحب السلعة مالكا لها فبعض الجهات التي تقوم بالتقسيط لا يملكون السلعة وهذا لايجوز”.

وتابع: “ألا يكون الهدف من البيع هو الربا لكن إذا الهدف التقسيط فلا مانع ولا حرج في ذلك”،مضيفا: “أن يكون البيع حالا فالبعض يقومون بحجز السلعة ولا يصلح في هذا الامر”.

وبما يخص مواعيد التقسيط، أكد أنه يجب أن يتم تحديدها وفقا لمواعيد محددة، مضيفا: “بعض من يقومون بإقراض الناس إذا تأخر الشخص في السداد يقومون بزيادة القسط وهذا لا يجوز”، مشيرا إلى أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط.