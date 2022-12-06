أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان المحظورات الشرعية للبيع بالتقسيط لتجنب الربا.
وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى”: “يجب أن يكون صاحب السلعة مالكا لها فبعض الجهات التي تقوم بالتقسيط لا يملكون السلعة وهذا لايجوز”.
وتابع: “ألا يكون الهدف من البيع هو الربا لكن إذا الهدف التقسيط فلا مانع ولا حرج في ذلك”،مضيفا: “أن يكون البيع حالا فالبعض يقومون بحجز السلعة ولا يصلح في هذا الامر”.
وبما يخص مواعيد التقسيط، أكد أنه يجب أن يتم تحديدها وفقا لمواعيد محددة، مضيفا: “بعض من يقومون بإقراض الناس إذا تأخر الشخص في السداد يقومون بزيادة القسط وهذا لا يجوز”، مشيرا إلى أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط.
#فتاوى | سائل يسأل: ما هي المحظورات الشرعية للبيع بالتقسيط لكي أتجنب الربا أو أي عمل حرام؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/leb9E9dq1d
— قناة السعودية (@saudiatv) December 6, 2022
نعم صحيح لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط.