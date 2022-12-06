علق الإعلامي وليد الفراج على الفوز التاريخي لمنتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ 16 بكأس العالم.

وقال الفراج: “رفع المغرب سقف طموحات المنتخبات العربية في المونديال بعد مباراة اسبانيا في ثمن النهائي ومازال للمجد بقية”.

وأضاف: “أنصار الكرة العربية لن يقبلوا في نسخة 2026 بأي تمثيل مشرف يقل عن ربع نهائي كأس العالم ، المغرب صعبها كثيرا على كل الدول العربية”.

يذكر أن المغرب أصبح أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.