خرج العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشوارع لمشاركة المواطنين في احتفالاتهم بالتأهل التاريخي لـ”أسود الأطلس” إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، العاهل المغربي في سيارته ومحاطا بعدد كبير من المغاربة يحملون أعلاما ويهتفون بعبارات “أسود الأطلس.. مبروك علينا.. ديما مغرب”.

وكان الملك محمد السادس هنأ لاعبي منتخب بلاده بفوزهم على إسبانيا في دوري الـ16 وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم، في أول إنجاز عربي من نوعه.

وفاز المغرب بنتيجة (3-0) على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف.