على خلفية العراك الذي شهده البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، أُدخل نائب تركي معارض إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة بعدما تلقى ضربة على الرأس خلال العراك.

وصرحت إيلين جسور النائبة في حزب الخير التركي الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس بأنه: “تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس وهو في قسم العناية المركزة ووضعه حرج”.

وكان النائب تلقّى ضربة من نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولم يعلق الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان على الحادثة.

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