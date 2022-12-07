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الاربعاء7 ديسمبر

تحديد آلية دخول المركبات لمنفذ سلوى بعد إلغاء شرط بطاقة هيا لحضور المونديال

منذ 25 دقيقة
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تحديد آلية دخول المركبات لمنفذ سلوى بعد إلغاء شرط بطاقة هيا لحضور المونديال
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أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية دخول المركبة الخاصة والحافلات لمنفذ سلوى بعد السماح لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لغير حاملي تذاكر المباريات بدخول قطر دون اشتراط وجود بطاقة هيا.

وذكرت أن آلية الدخول بالنسبة للحافلات ستكون النقل بالحافلات لجميع المسافرين من منفذ سلوى إلى الجانب القطري واستكمال الرحلة بالحافلة لدخول قطر للراغبين في الذهاب لمنفذ أبو سمرة بالمركبة الخاصة واستخدام الحافلات لدخول قطر، مضيفة أنه يمكن للمسافر استخدام مواقف السيارات المجانية في الجانب القطري.

ولفتت إلى أن آلية الدخول بالمركبة الخاصة اعتبارا من 8 ديسمبر ستكون بالتقديم على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل السفر، مشيرة إلا أن ذلك لا يتطلب دفع رسوم التصريح المسبق للمركبات، مؤكدة أن على المشجعين الراغبين في حضور مباريات المونديال التسجيل عبر منصة هيا الإلكترونية.

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