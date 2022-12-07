مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم

تقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري ، وذلك بعدما انتهت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ 22 والمقامة في قطر بتأهل عربي تاريخي عن طريق منتخب المغرب.
وتواجه البرازيل كرواتيا يوم الجمعة القادمة 9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءا ، وتلتقي هولندا في الأرجنتين في العاشرة .
وتنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال والمغرب يوم السبت 10 ديسمبر عند الساعة السادسة مساء، ، وايضا فرنسا وانجلترا في الساعة العاشرة .
يجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب حفق فوزا غاليا أمام إسبانيا وحسم تأهله إلى ربع نهائي المونديال في اللقاء الذي شهد تألق ياسين بونو حارس أسود الأطلسي في ركلات الترجيح.
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