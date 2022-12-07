علق البرتغالي جونزالو راموس، على فوز منتخب البرتغال على نظيره منتخب سويسرا بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالأمس، وتأهل المنتخب البرتغالي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″.

وقال راموس:”كريستيانو رونالدو يتحدث معي ومع الجميع .. حقا إنه قائدنا ويحاول دائمًا المساعدة من أجل تحقيق الانتصارات”.

وأحرز المهاجم البرتغالي غونسالو راموس هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة 17 ، وضاعف المدافع المخضرم بيبي (39 عاما) النتيجة بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وسجل المهاجم غونسالو راموس الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 51، وأضاف المدافع رافائيل غوريرو الهدف الرابع بحلول الدقيقة 55.

وقلص المدافع السويسري مانويل أكانجي النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبلاده عند الدقيقة 58، ولكن غونسالو راموس عاد للمرة الثالثة ووقع على الهدف الشخصي الثالث له والخامس للبرتغال في الدقيقة 67 ليحرز أول”هاتريك” في مونديال قطر.

كما سجل البرتغالي رافائيل لياو الهدف السادس لبلاده في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.