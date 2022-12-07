كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم تسديد ديون الناس من زكاة المال دون علمهم.

وقال عبدالكريم الخضير: يعني بقوله: (في المتاجر): أن يأتي -مثلًا- إلى البقالة وفيها حسابات للناس في الحي، فيُسدِّد عنهم، ويقول: (هذه زكاة)، لا، الزكاة تمليك، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] فاللام لام تمليك فلا بد أن تُسلِّمها إليه، أو تستأذنه، فيُنيبك في قضاء ديونه”.

وتابع:”لو قبْل أن يقبضها منك، فتصير وكيلًا عنه، ولا شيء في ذلك”.