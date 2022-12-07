أوضح رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي، إن إيران تستغل الطقس السيئ في عمليات التهريب عبر البحر.

وقال رئيس المنتدى الخليجي، بمداخلة لقناة الحدث، إن إيران دأبت على استغلال الظروف الجوية السيئة في عمليات التسلل.

وأضاف الشليمي، إن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدفع بسفن التهريب والصواريخ المهربة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تفضل المواجهة غير المباشرة.