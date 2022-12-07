نشرت الفنانة دارين حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام”.

وبينت الصورة إطلالة جذابة لدارين حداد من داخل سيارتها ،مما آثار اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أنه يعرض حاليا للنجمة دارين حداد مسلسل “الضاحك الباكي” سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.