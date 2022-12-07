علق برونو فيرنانديز لاعب منتخب ‎البرتغال، على مواجهة منتخب المغرب ضد نظيره منتخب البرتغال، المقررة السبت المقبل الموافق 10 شهر ديسمبر الجاري.

وقال برونو فيرنانديز:”نحن نعرف ماذا يمكننا أن نفعل، ولكن مواجهة هذا المنتخب الذي تصدر مجموعته وأطاح بإسبانيا ستكون صعبة للغاية”.

وكان منتخب المغرب فاز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

كما حقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف واحد، رغم غياب نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الفريق الأساسية.

فيرنانديز: مواجهة المغرب ستكون صعبة للغاية