أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن طلب تقسيط الفاتورة من خلال القنوات الرقمية، مشيرة إلى أن الحد الأدني للموافقة على التقسيط هو 5000 ريال للعقارات التجارية.

وكانت شركة المياه الوطنية، أفادت أنه يمكن رفع البلاغ عبر مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتضمن تسجيل الدخول على التطبيق، واختيار أيقونة “صديق المياه” من الصفحة الرئيسية.

وتابعت أن الخطوات تشمل أيضاً أخذ صورة عن الحالة المراد الإبلاغ عنها (إساءة استخدام المياه كمثال)، ثم اختيار نوع البلاغ، وكتابة وصف البلاغ في المكان المخصص لذلك، ثم الضغط على “إرسال”.